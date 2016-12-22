20:01 22 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Иван Букин: "Пора было вырастать из детства и кататься не только для судей"

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Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин остались довольны короткой программой на чемпионате России. Пара занимает второе место, уступая Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву. 

- Мы по-настоящему кайфуем от нашего короткого танца - он дерзкий, сексуальный, мощный, мы много работали над подачей, - цитирует ТАСС Букина. - Мы много над этим работали - пора уже было вырастать из детства и кататься не только для судей. Мы проживаем программу в паре.

- Мы на этапах серии "Гран-при" катались на одном льду с такими серьезными конкурентами, что это подстегнуло нас в нашей работе, - сказала Степанова. - Сегодня мы довольны и технической, и эмоциональной стороной нашего проката. Во всяком случае, оценками мы очень довольны!

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3898344

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