Иван Букин: "Пора было вырастать из детства и кататься не только для судей"

Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин остались довольны короткой программой на чемпионате России. Пара занимает второе место, уступая Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву.

- Мы по-настоящему кайфуем от нашего короткого танца - он дерзкий, сексуальный, мощный, мы много работали над подачей, - цитирует ТАСС Букина. - Мы много над этим работали - пора уже было вырастать из детства и кататься не только для судей. Мы проживаем программу в паре.

- Мы на этапах серии "Гран-при" катались на одном льду с такими серьезными конкурентами, что это подстегнуло нас в нашей работе, - сказала Степанова. - Сегодня мы довольны и технической, и эмоциональной стороной нашего проката. Во всяком случае, оценками мы очень довольны!