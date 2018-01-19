Иван Букин: "Мы кайфуем от своего короткого танца"

Серебряные призеры чемпионата России Александра Степанова и Иван Букин получили 75,38 балла за прокат короткого танца на чемпионате Европы и занимают промежуточное второе место. Фигуристы отметили, что хорошо чувствуют свою короткую программу.

– У нас такая музыка, что даже когда нам включают ее на тренировке и мы ждем определенного момента, чтобы отработать какой-то элемент, невольно пританцовываем, – рассказал Букин. – Когда мы выходим на старт, а зрители поддерживают, то добавляют нам уверенности и мы просто кайфуем от того, что мы делаем.

– Такого приема мы, конечно, не ожидали, – добавила Степанова. – Когда мы сидели и ждали своего выхода на лед, то не очень хорошо слышали публику. Думали, что особо людей на трибунах нет, а когда вышли, все стали аплодировать и просто кричать, словно на наш прокат пришла еще половина зала! Это было очень круто, спасибо большое зрителям! Это очень ценно.

Напомним, что после короткой программы лидирует французская пара Пападакис/Сизерон (81,29), а произвольная программа пройдет завтра и стартует в 13.40. (Екатерина БЕСПАЛОВА)​