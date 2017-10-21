Иван Букин: Как можно быть недовольным третьим местом?

Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин, ставшие бронзовыми призерами московского этапа серии Гран-при, отметили, что довольны и прокатом, и итогами соревнований.

– Сейчас у нас получилось показать все сделанные нами улучшения в программе и мы рады, что они прижились, – сказал Букин. – Работа была проделана серьезная в течение недели. Как можно быть недовольным третьим местом?

– Нам непростительно делать легкие шаги, их могут позволить себе только парники, – добавила Степанова. – Хотим ли мы на кого-то походить? Можем подсмотреть манеру подачи отношений, к примеру как у Тессы Вирту и Скотта Мойра, а у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона – их легкость. Но не хотим быть похожими на кого-либо.

– За кого болеете в других видах?

-Я болею за Женю Медведеву, потому что мы с ней очень давно знакомы, – ответил Букин.

– А я за Мишу Коляду, потому что мы начинали тренироваться вместе, а потом я ушла в танцы – добавила Степанова. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)