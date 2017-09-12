ISU внесет революционные изменения в фигурное катание

Международный союз конькобежцев планирует внести изменения в фигурное катание, сообщает официальный сайт ISU. Изменения будут направлены на достижение баланса между техникой и артистизмом спортсменов.

Будет понижена стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном. Также будет снижена цена тройных прыжков и выбросов.

Короткая и произвольная программы будут заменена на артистическую и техническую. Медали будут вручаться за каждую программу по отдельности, по сумме баллов за обе.

Со следующего сезона произвольная программа сокращена с четырех минут тридцати секунд до четырех минут, восьмая прыжковая серия будет убрана у мужчин, уровень исполнения элементов (GOE) будет оцениваться не в 7 категориях (от -3 до +3), а в одиннадцати (от -5 до +5).