ISU в мае проверит готовность Москвы к чемпионату Европы

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что инспекционная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) в середине мая приедет в Москву в рамках подготовки города к проведению чемпионата Европы-2018. Соревнования пройдут с 15 по 21 января 2018 года.

– В январе следующего года в Москве пройдет чемпионат Европы, – цитирует ТАСС Горшкова. – В рамках подготовки к этому чемпионату в середине мая пройдет официальный инспекционный визит ISU к которому мы сейчас готовимся.