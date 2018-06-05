ISU установил лимит на количество прыжков, за которые начисляются дополнительные баллы во второй части программ

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о лимите прыжков во второй части короткой и произвольной программ, которые будут отмечены дополнительным коэффициентом, сообщает "Р-Спорт".

Конгресс ISU во вторник вечером рассмотрел два предложения, касающихся количества перенесенных во вторую половину программ прыжков – от Канады и Японии. Канадцы предлагали ограничить количество прыжков во второй половине, получающих коэффициент 1.1, двумя в короткой и четырьмя в произвольной программах.

Японцы предложили отмечать повышенным коэффициентом лишь один последний прыжок в короткой программе и три заключительных в произвольной. По мнению авторов предложения, при таком количестве прыжков с бонусом программы будут более сбалансированными. В итоге большинство поддержало предложение Японии.

Переносом прыжков во вторую часть известны россиянки олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.