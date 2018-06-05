ISU не стал разделять судей на оценивающих исполнение и компоненты

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) при голосовании не поддержал предложение Нидерландов о введении разделения судей на соревнованиях по фигурному катанию на тех, которые оценивают только уровень исполнения (GOE, Grade of Execution) и только компоненты, сообщает "Р-Спорт".

В связи с обсуждаемым увеличением шкалы GOE от минус 5 до плюс 5 вместо ныне существующих "минус 3 – плюс 3" Нидерланды предложили, чтобы на соревнованиях от пяти до семи судей оценивали только GOE и столько же – только компоненты программ, так как нагрузка на арбитров значительно возрастет.

После обсуждения вопроса, на голосование он был вынесен в обновленной редакции – о разделении судей на тех, кто оценивает GOE и компоненты в количестве не менее пяти в каждой категории, но с сезона-2019/20 и лишь в юниорской серии Гран-при.

При голосовании предложение не набрало необходимых для утверждения двух третей голосов делегатов.