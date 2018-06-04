ISU не будет рассматривать предложение о повышении возраста в фигурном катании

Как информирует "Р-Спорт", предложение о повышении минимального возраста участников взрослых соревнований в фигурном катании не набрало необходимого количества голосов для включения в повестку конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, что срочное предложение повысить минимальный возраст участников взрослых турниров в фигурном катании до 17 лет, начиная с сезона-2020/21, было внесено в мае представителями Нидерландов.



Для включения в повестку конгресса оно должно было набрать не менее 4/5 голосов делегатов. За включение проголосовали 63 делегата, против - 39, воздержались 15.