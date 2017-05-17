ISU доволен подготовкой Москвы к чемпионату Европы-2018

Инспекционная комиссия ISU осталась довольна подготовкой Москвы к предолимпийскому чемпионату Европы. Турнир пройдет в январе 2018 года, официально его проведение должно быть утверждено в начале июня на совете ISU.

- Инспекционная комиссия, состоящая из представителей ISU, а также специалистов Европейского вещательного союза, сегодня завершила свою работу, - цитирует ТАСС Когана. - Она рассмотрела основные объекты, которые планируется задействовать в ходе проведения чемпионата Европы, мы обсудили все сервисы, которые должны быть предоставлены гостям и участникам турнира. Мы обсудили расписание, а также согласовали телевизионную составляющую. Комиссия дала положительную оценку увиденному.