Ирина Слуцкая: "Туктамышева должна была стать второй в финале "Гран-при"

Сильнейшая фигуристка мира начала нулевых, двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала результаты финала "Гран-при" в женском одиночном катании. По ее мнению, второе место должна была занять Елизавета Туктамышева, которая стала третьей.

- Турнир прошел на самом высоком уровне. Конечно, наши юниорки бесподобны – и по технической составляющей, и в презентации. Безумно интересно было наблюдать борьбу между российскими и японскими фигуристками у взрослых. Сейчас фигурное катание смотрю редко, но в этот раз наблюдала с большим удовольствием.

- Кто произвел на вас наибольшее впечатление?

- Мне очень понравилась Туктамышева. Я за Лизу вообще всегда болела. Эта спортсменка прошла уже огонь, воду и медные трубы, и в Ванкувере показала яркое, задорное, технически сложное катание. При этом она настолько легко все это делала, что хотелось вместе с ней выйти на лед и попрыгать. По мне так она должна была второй становиться в финале.

Очень понравилась Рика Кихира, которая стала достойным соперником всем нашим лидерам. К сожалению, Алине Загитовой не удалось избежать помарок и показать максимум того, на что она способна. Меня порадовала Софья Самодурова, которая показала хорошее качественное катание. Интересно было наблюдать за старшими. У многих из них, но не у всех, были сбалансированные хорошие программы, поставленные на шагах, где прыжки очень изящно переплетаются с интересными связками между элементами.

Если говорить о юниорах, то Алена Косторная была вне конкуренции. Это изящество, грация, филигранное катание, чего я не могу пока сказать пока об Александре Трусовой. У нее фантастически сложный технический контент. Жаль, что ей не удался второй четверной лутц. Но одна мысль о том, что такая юная спортсменка исполняет прыжки в четыре оборота, вставляет три таких прыжка в свою программу, сводит с ума. Но над второй оценкой нужно еще поработать.

Здорово наблюдать, что по технике к нашим юниоркам никаких претензий нет. Сейчас же некоторые прыгают лутц с внутреннего ребра, и на это обращают внимание, так вот у наших юниорок все очень чисто и четко, они прекрасно обучены. Само катание, вращения на самом высоком уровне. Надеюсь, что когда они подрастут, то ничего не потеряют, а только приобретут. И третья наша девочка, Алена Канышева, тоже откатала очень здорово.

Полная версия интервью - скоро в "СЭ".