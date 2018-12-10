Ирина Слуцкая: "Пока мы зацикливались на борьбе Загитовой и Медведевой, появился новый лидер"

Двукратный призер Олимпиады Ирина Слуцкая прокомментировала итоги финала "Гран-при". Победу в нем одержала Рика Кихира из Японии. Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова стала второй, а победительница двух предыдущих розыгрышей "Гран-при" Евгения Медведева в этот раз не прошла в финал.

- Пока мы зацикливались на борьбе двух своих спортсменок, в мире появился новый лидер, - цитирует Слуцкую официальный сайт ОКР. - По сравнению с прошлым годом Кихира сделала очень большой шаг вперед. Японка незаметно, сродни "темным лошадкам", подбиралась к пьедесталу. В Ванкувере она, образно говоря, зубами вгрызлась в подиум и не намерена его освобождать.

– Насколько безукоризненно сейчас выглядит Кихира?

– В Канаде мы увидели в ее исполнении прекрасное катание. Оно не было безошибочным, но в технике Кихира превзошла всех, а во второй оценке была близка к нашим девушкам. Думаю, что к чемпионату мира, который пройдет в Японии, её программы будут еще круче.

– Как на этом фоне смотрятся российские примы – Загитова, Медведева, Туктамышева?

– Туктамышева в Ванкувере была на высоте. Она мне понравилась наравне с Кихирой и, может быть, заслужила второе место. Лиза "стреляет" в этом году потрясающими программами и сложнейшими элементами. Маленькая помарка на тройном акселе не испортила общего впечатления. Она каталась без признаков волнения, которое обычно влияет на выступление спортсмена на крупных турнирах. Жаль, что у Лизы был провал в два сезона, и судьи, надеюсь пока, не готовы ставить ей более высокие баллы.

Евгению Медведеву по-прежнему считаю одной из лучших фигуристок в мире, а Алине Загитовой желаю избежать досадных помарок, мешающих ей в борьбе за первые места.