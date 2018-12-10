Ирина Слуцкая: "Если Медведева пропустит вторую половину сезона, ничего страшного не случится"

Сильнейшая фигуристка мира начала нулевых, двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась об Евгении Медведевой, которая в текущем сезоне не смогла выйти в финал "Гран-при". Она отметила, что предсказывать будущее спортсменки трудно, но если Медведева пропустит вторую половину сезона, ничего страшного не случится.

- Женя Медведева сможет побороться на чемпионате России за место в сборной на чемпионаты мира и Европы?

- Я не могу выступать пророком и что-то предсказывать. Конечно, болельщикам хочется возвращения той Жени, которая боролась за самые высокие места. Но ей очень сложно в том плане, что она видит, какая растет смена, как много фигуристок уже вышли на высокий уровень.

Борьба за место в сборной предстоит очень серьезная. Любая помарка может стоить места в команде. Что тут можно сказать? Только то, что если она пропустит вторую половину сезона, ничего страшного не случится. Говорю это на основе личного опыта.

- Чемпионат России в Саранске в женском катании будет самым интересным турниром за последние годы?

Он будет самым сложным и волнительным турниром для наших фигуристок. Думаю, борьба за три места на чемпионат мира и Европы развернется между четырьмя спортсменками: Алину, Лизу и Софью мы видели только что в Ванкувере, и, думаю, в их спор вмешается Женя. Не удивлюсь, если чемпионкой России станет Алена Косторная.

Полная версия интервью - скоро в "СЭ".