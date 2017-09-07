Ирина Роднина: "Уход Липницкой из спорта - это не трагедия"

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила, что у фигуристки Юлии Липницкой слабая мышечная структура. Роднина также подчеркнула, что фигурное катание – травмоопасный спорт.

– Когда приземляешься с прыжка, позвоночник принимает удар весом от 600 до 800 килограммов, – цитирует "КП" Роднину. – Мы же приземляемся на одну ногу, весь корпус перекошен. Причем делаем это годами. У ребят-фигуристов, которым 18-19 лет, тазобедренный сустав как у 80-летних. Родители, к сожалению, не понимают, что профессиональный спорт диктует свои условия. Сразу было понятно, что у Липницкой слабая мышечная структура, малый вес, от природы очень маленький прыжок. Кроме того, давно известно: кто рано начинает, тот рано заканчивает. Но трагедии тут никакой нет. В 19 лет она все-таки не переломана, олимпийская чемпионка с большой стипендией.