Ирина Роднина: "У ЦСКА самый светлый каток, который я видела"

Сегодня в Москве состоялось открытие нового ледового катка ЦСКА. После завершения церемонии трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала о том, что на любом спортивном сооружении, которое открывается под эгидой армейского общества, готовят олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

– ЦСКА – это клуб чемпионов. Когда я впервые вышла на лед армейского катка, того дворца сейчас уже нет, нам сразу сказали, что в этом клубе только чемпионы, - отметила Роднина. - Любое спортивное сооружение, которое открывается на территории или под эгидой ЦСКА говорит о том, что на нем будут готовить олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

– Вам понравилось само сооружение: лед, раздевалки?

– Мне все очень понравилось. Каток явно делали с акцентом на фигурное катание. Есть два замечательных зала для хореографии. Есть высокий потолок, то есть можно заниматься парным катанием. Достаточное количество раздевалок, тренажерный зал. А что касается льда – мне кажется, более светлого катка я не видела. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)