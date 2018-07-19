Ирина Роднина - о смерти Тена: "Это утрата"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что смерть казахстанского фигуриста Дениса Тена стала большой потерей. 25-летний спортсмен скончался в больнице от ножевого ранения.

- То, что случилось с Теном - это, конечно, очень больно, - цитирует РИА Новости Роднину. - Молодой, перспективный, один из самых первых, кто так себя показал в фигурном катании, завоевал медаль в Сочи. Самые искренние слова соболезнования от меня родным. Это утрата, потеря.

Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. На зимних Олимпийских играх 2014 года он завоевал бронзовую медаль.