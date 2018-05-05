Ирина Роднина: "Есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала решение Евгении Медведевой расстаться с тренером Этери Тутберидзе. Роднина предположила, что в группе специалиста есть проблемы.

- Что повлияло на решение Жени – это вопрос к ней и ее родителям. Это серьезное решение и я не думаю, что она его принимала только сама. Скорее всего, вместе с семьей, - цитирует "НСН" Роднину. - Наверное, можно сказать только одно: есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе. Что-то тренерский штаб не досматривает. Дважды на одни и те же грабли в спорте никто не наступает. А если наступает, то проигрывает.

18-летняя фигуристка тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года. Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (в командных соревнованиях и одиночном катании), двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы.

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