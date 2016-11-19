Инна Гончаренко: "Радионова снова и снова подтверждает свой статус"

Инна Гончаренко, тренер фигуристки Елены Радионовой, отметила, что победа россиянки на этапе "Гран-при" в Пекине подтверждает ее уровень. Первое место позволило Радионовой в четвертый раз подряд выйти в финал "Гран-при", который в этом году состоится в Марселе с 8 по 11 декабря.

- Лена – молодец, и мы все очень рады за нее! И она тоже рада за себя, - приводит "Р-Спорт" слова Гончаренко. - Лена – настоящий боец! Она свой статус поддерживает, подтверждает его снова и снова. Как говорили в известном фильме, она – спортсменка, комсомолка и просто красавица.