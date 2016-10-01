Инна Гончаренко: "Радионова полностью выздоровела и тренируется с хорошим настром"

Инна Гончаренко, тренер серебряного призера чемпионатов Европы-2015 и 2016 Елены Радионовой, подчеркнула, что ее подопечная восстановилась после травмы и в нормальном режиме готовится к старту сезона. Спортсменка вынуждена была сняться с произвольной программы на открытых прокатах в Сочи.

- Мы готовимся, Лена работает, уже полностью выздоровела и тренируется с хорошим настроем, - цитирует "Р-Спорт" Гончаренко. - Я очень рада, потому что у нее действительно очень хорошее настроение, она работает с удовольствием, позитивно. Что-то получается, что-то нет, но идет хороший процесс – это я точно могу сказать.

У каждого спортсмена складываются свои привычки. Кто-то любит соревноваться перед основными стартами, а кто-то – нет, - пояснила Гончаренко неучастие Радионовой в турнирах до старта "Гран-при". - У нас с Леной не первый сезон, когда мы сразу же после прокатов выходим на старты "Гран-при". У нас есть своя система, которой мы придерживаемся. Может, она будет меняться в будущем, но на данный момент она такова. Мы устраиваем свои внутренние прокаты, ведем работу по привычной схеме.