Инна Гончаренко: "Радионова похудела, привела себя в порядок, стала еще красивее и активно тренируется"

Тренер Елены Радионовой Инна Гончаренко заявила, что российская фигуристка в хорошем настроении подходит к московскому этапу "Гран-при" (4-6 ноября) и рассчитывает на удачное выступление. По словам тренера, Радионова, которая после открытых прокатов в Сочи не участвовала в соревнованиях, занималась работой над программами.

– Нас не смущают выступления на домашних этапах, – приводит "Р-Спорт" слова Гончаренко. – Во-первых, дома всегда очень поддерживает публика. К тому же отпадает такая нагрузка, как перелет, а также проблемы из-за смены часовых поясов. У нас есть хороший опыт выступления на домашних этапах – мы одержали победу в Москве в прошлом году. Будем надеяться, что и в этот раз все сложится удачно! Во всяком случае, мы подходим к старту с хорошим настроением, а насколько готовы – покажут соревнования.

Лена похудела, привела себя в порядок, стала еще красивее и активно тренируется. Все проходит в нормальном рабочем режиме. Все готово к старту в Москве. Лена полна желания проявить себя по максимуму на домашнем этапе "Гран-при". После прокатов в Сочи мы работали над программами. Лена же болела, потом пришла в себя, восстановилась. Мы готовили программы и костюмы – они получились красивыми, у нас есть два варианта, и мы будем выбирать, на каком остановиться. Подготовка прошла, слава богу, без каких-нибудь экстремальных происшествий.