Инна Гончаренко: "Максим Ковтун продолжает работу над произвольной программой"

Тренер Максима Ковтуна Инна Гончаренко осталась довольна выступлением фигуриста на этапе Кубка мира в Самаре. Ковтун стал победителем турнира, набрав в сумме 268,48 балла.

- После прокатов в Сочи мы поменяли музыку произвольной программы, было принято такое решение, - цитирует "Р-Спорт" Гончаренко. - Поэтому работа над программой велась все это время, и она продолжается. Старт в Самаре был нужен, чтобы нам с Максимом эту произвольную программу прочувствовать, посмотреть, что нам еще нужно подправить и доработать, потому что то, что происходит на стартах, всегда немного не так, как на тренировка.

Лучшая тренировка – это старт, он показывает все нюансы, проявляющиеся в стрессовой для спортсмена ситуации. Выступлением в Самаре мы довольны, Максим выполнил свою задачу – может, не по максимуму, но на 90 процентов. Мы работаем дальше, стараемся идти вперед и делать программу еще интереснее.