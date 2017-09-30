Инна Гончаренко: "Ковтун нормально катается полчаса, потом спину "клинит"

Фигурист Максим Ковтун не выступит на этапе "Гран-при" в Канаде из-за рецидива травмы спины, прогнозировать сроки восстановления на данный момент невозможно.

– У Максима рецидив прежних проблем со спиной, – цитирует "Р-Спорт" Инну Гончаренко, личного тренера Ковтуна. – Резких болевых ощущений нет, но в тренировках мы каждый раз сталкиваемся с одним и тем же: Ковтун начинает кататься, нормально работает первые полчаса или чуть больше, потом спину "клинит", и я вынуждена дать спортсмену отдых. Сейчас пока непонятно, насколько серьезное лечение может потребоваться, мы пытаемся устранить проблему посредством физиотерапии и массажа, но на данный момент невозможно ничего прогнозировать.

В предстоящем сезоне Ковтун должен был выступить на этапах "Гран-при" в Канаде (27-29 октября) и США (24-26 ноября). В сентябре Ковтун не смог выступить на контрольных прокатах сборной России в Сочи. По словам фигуриста, в межсезонье у него была травма связок левой ноги и спины.