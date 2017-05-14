Инна Гончаренко: "Ковтун и Авербух довольны первой тренировкой"

Тренер Максима Ковтуна Инна Гончаренко отметила, что фигурист доволен первым занятием с хореографом Ильей Авербухом. Серебряный призер Олимпиады-2002 поставит Ковтуну короткую и произвольную программу на сезон-2017/18.

- Мы уже начали с Ильей делать короткую программу, - цитирует "Р-Спорт" Гончаренко. - Рассчитываем на постановку двух программ. Процесс пошел сразу позитивно. Бывает иногда все тянется долго – и музыку подбираешь, и не получается, или бывает – найдешь, начинаешь работать, а оказывается, что все не то. А тут с первой тренировки, как говорится, пошла работа. Все были довольны и удовлетворены друг другом.

С Ильей мы работаем уже долгие годы, и я не сомневалась ни минуты. Продолжать с ним совместное творчество – одно удовольствие.