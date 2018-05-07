Имя нового тренера Цурской после ухода от Тутберидзе станет известно в течение двух дней

Российская фигуристка Полина Цурская сказала, что вопрос с ее новым тренером решится в ближайшие два дня. Сегодня она объявила о завершении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе. Цурская сотрудничала с Тутберидзе с 2013 года. На ее счету победы в первенстве России среди юниоров, юниорском "Гран-при" и юношеской Олимпиаде. В минувшем сезоне Цурская стала пятой на чемпионате России.

- С Этери Георгиевной мы действительно прекратили сотрудничество по моей инициативе. В течение двух дней решится вопрос, где я буду тренироваться, пока я не готова ответить на остальные вопросы, - цитирует ТАСС Цурскую.

Сегодня об уходе от Тутберидзе объявила двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Заниматься она будет у канадца Брайана Орсера.