Илья Авербух: "Загитова завоюет олимпийскую медаль, если справится с волнением"

Вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух высказал мнение, что дебютантка "Гран-при" Алина Загитова завоюет медаль Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, если во время соревнований справится с волнением. В субботу Загитова заняла первое место на этапе серии "Гран-при" в Пекине, который стал для 15-летней чемпионки мира среди юниоров первым на взрослом уровне.

– Если она справится с волнением, у нас есть все шансы увидеть ее на пьедестале на Олимпиаде, – цитирует ТАСС Авербуха. – У нас есть шансы получить первое и второе место на Олимпиаде. Первое – я очень верю в Евгению Медведеву и болею за нее. Дубль такой не исключен.

Был уверен в том, что по сумме двух программ Загитова одержит победу. Не надо быть большим провидцем. Я много был на тренировках, когда ставил Жене Медведевой программы. Я видел, в какой форме Загитова – она пока не может справиться с волнением, но у нее большой запас прочности относительно соперниц. Просто программа "весит" значительно выше, и этот запас прочности помогает ей обходить соперниц.