Илья Авербух: "Загитова - лидер сезона. Ей надо доказывать, что ее прошлый успех был не случаен"

Хореограф Илья Авербух выразил мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова является лидером сезона. Он также добавил, что фигуристке надо доказывать, что ее прошлый успех был не случаен и что она это блестяще делает.

– У Загитовой на двух этапах Гран-при не было серьезных соперниц. Не расслабит это ее перед финалом?

– Она показывала колоссальный отрыв, заочно обыгрывая всех по сумме баллов. Вообще в начале сезона каждое соревнование имеет свою психологию. Нет какой-то закономерности от одного старта к другому, - сказал Авербух в интервью "Спорту день за днем".

– Загитова уже не вчерашняя юниорка, а олимпийская чемпионка. Евгения Медведева сменила не только тренера, но и страну. На ваш взгляд, кому из них сейчас тяжелее?

– У каждой из них свои психологические проблемы. Алина – лидер сезона. Ей надо доказывать, что ее прошлый успех был не случаен. Она это блестяще делает. Жене надо доказывать самой себе, что она правильно сделала, перейдя к другому тренеру. И возвращать себе обратно титулы. Этот сезон будет очень тяжелым для них обеих. Смена страны – большое испытание для Жени.