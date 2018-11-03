Илья Авербух: "Загитова была некой темной лошадкой за спиной Медведевой, а сейчас она лидер"

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух подчеркнул: россиянка Алина Загитова смогла победить на этапе Гран-при в Хельсинки, несмотря на волнение, связанное с тем, что она является лидером сезона.

16-летняя спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 215,29 балла. Второе место заняла еще одна представительница России, Станислава Константинова (197,57), третьей стала японка Каори Сакамото (197,42).

- В первую очередь хочу поздравить Алину с хорошим выступлением, она справилась с волнением и очень хорошо откатала произвольную программу, - цитирует ТАСС Авербуха. - Этот сезон очень сложный для нее, поскольку в прошлом году она была некой темной лошадкой за спиной Медведевой, а сейчас она лидер сезона, все ждут от нее чистых прокатов, и поэтому волнение есть. Но она справилась, надо подчеркнуть, что ее программа, как и в прошлом сезоне, является самой сложной, она максимально сбалансирована, там есть интересные заходы, Алина прибавила в амплитуде и высоте прыжков. Возможно, будут усложнения, когда Лиза Туктамышева будет прыгать три с половиной оборота в произвольной.

Что касается Константиновой, второе место для нее - очень хороший результат. Серебро может помочь выйти в финал Гран-при. Пока наши девчонки молодцы, идем очень хорошо. Японки тоже очень сильные, и обыграть их вот так с лету - тоже очень хорошо.