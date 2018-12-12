20:46 | Фигурное катание

Илья Авербух: "Все внимание на чемпионате России будет приковано к Медведевой"

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Известный российский хорегораф Илья Авербух отметил, что выступление Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске станет главной интригой предстоящего турнира.

- Все внимание на предстоящем чемпионате России будет приковано к Жене, - приводит ТАСС слова Авербуха. - Алина Загитова является лидером сборной, уверен, она гарантирует себе участие в предстоящих стартах даже в случае катастрофического провала. А вот Жене нужно кататься очень хорошо, сейчас попадания в состав ей не гарантирует никто.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5905628

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