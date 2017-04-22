Илья Авербух: "Возрождать пару Ильиных - Кацалапов бессмысленно"

Серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух подчеркнул, что пару Елена Ильиных/Никита Кацалапов возрождать бессмысленно. Дуэт завоевал золото Олимпиады в Сочи в командном турнире и бронзу - в танцах на льду. После завершения сезона Кацалапов стал выступать с Викторией Синициной, а Ильиных - с Русланом Жиганшиным.

- Возрождать пару Ильиных/Кацалапов? Это бессмысленный разговор, - цитирует "Р-Спорт" Авербуха. - Уверен, что надо смотреть только вперед. История окончательно ответит на вопрос о том, правы ли были ребята, прекратив выступать вместе. Если Жулин найдет ключ к паре Синицина/Кацалапов, то на следующее четырехлетие у нас появится как минимум две сильные пары – Александра Степанова/Иван Букин и Синицина/Кацалапов. Потенциал у этих пар очень достойный.

Сегодня стало известно, что Синицина и Кацалапов будут тренироваться под началом Александра Жулина.