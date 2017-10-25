Илья Авербух: "У Медведевой есть шанс стать легендарной чемпионкой"

Вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух считает, что у двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой есть шансы стать легендой. По его словам, для этого ей нужно выиграть Олимпиаду-2018.

– У Жени есть шанс стать легендарной чемпионкой, – цитирует RT Авербуха. – Приезжать на Олимпиаду в качестве двукратной чемпионки мира – большая ответственность. Но именно такие ситуации делают чемпионов легендарными. Если другая фигуристка выиграет в Южной Корее, то она просто станет олимпийской чемпионкой, не станет великой, а Женя как раз может еще раз войти в историю. У Медведевой светлая голова на плечах, сильное окружение, которое не дает сбавлять оборотов.

На сегодняшний день я считаю Алину Загитову и канадку Кэтлин Осмонд главными соперницами Медведевой. Женя видит, как работает Загитова, это ее мотивирует и подгоняет.