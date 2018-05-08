Илья Авербух: "У Медведевой была и любовь к тренеру, и какая-то внутренняя обида, что другая ученица Тутберидзе выиграла Олимпиаду"

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, который ставил хореографию Евгении Медведевой, прокомментировал "СЭ" уход 18-летней фигуристки от тренера Этери Тутберидзе. По его словам, в этой истории не обошлось без обиды.

– Почему фигуристки уходят от Тутберидзе? Полина Цурская тоже отказалась от работы с ней.

– Тутберидзе – тренер номер один в мире, воспитавшая двух олимпийских чемпионок Липницкую и Загитову, приведшая двух своих учениц на первое и второе места в Корее. Считать, что она слабый тренер, – неправильно, она номер один! – сказал Авербух. – Но конкуренция в ее группе большая, рождаются все новые и новые звездочки. Цурская замучена травмами, очень талантливая девочка, для которой Этери очень многое сделала. Она не выдерживает конкуренцию в группе, понимает, что не может работать в таком напряжении. Такой вывод напрашивается.

– Тогда почему, на ваш взгляд, ушла Медведева?

– У Жени проблема лежит гораздо глубже. Исключительно не в профессиональных отношениях с тренером, а в плоскости психологии. В фигурном катании тренер является не просто преподавателем технических элементов. Это человек, который становится практически членом семьи. И здесь протекает очень много всего. И любовь к тренеру, и какая-то внутренняя обида, что другая ученица Этери выиграла Олимпиаду (речь о Загитовой. – Прим. "СЭ"). Это исключительно психологическая история. Евгению можно понять – ей тяжело входить в новый сезон под таким давлением. После травмы, которую она получила на Олимпиаде, проиграв золото. Женя хочет броситься в бой и начать все с чистого листа. Женщины любят перекрашивать волосы в таком случае, а Загитова уходит к новому тренеру. (Игорь НОВИКОВ) ​