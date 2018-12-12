Илья Авербух: "Туктамышева заслужила место на чемпионатах мира и Европы"

Призер Олимпиады-2002, известный хореограф Илья Авербух считает, что Елизавету Туктамышеву стоит включит в состав сборной России на чемпионаты мира и Европы. Сегодня фигуристка была госпитализирована с пневмонией и, таким образом, пропустит чемпионат России, который станет отборочным на главные международные турниры.

- Бесспорно, отсутствие Лизы на чемпионате России - это очень грустно, - цитирует ТАСС Авербуха. - После турнира будет большой совет, поскольку эти соревнования являются определяющим для состава участников на предстоящие чемпионаты Европы и мира. На мой взгляд, Лиза бесспорно заслужила место в сборной своими результатами в первой половине сезона, с другой стороны, понятно, что борьба за путевки будет очень жесткая.