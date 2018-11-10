Илья Авербух: "Туктамышева может победить в финале "Гран-при"

Хореограф Илья Авербух отметил, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева улучшила свой прокат на японском этапе "Гран-при" по сравнению с канадским. Россиянка заняла третье место в Японии, а в Канаде была первой.

- Хотел бы поздравить Лизу и Алексея Николаевича Мишина с удачным началом сезона, двумя хорошими этапами "Гран-при", - приводит ТАСС слова Авербуха. - Несмотря на то, что Лиза выиграла Skate Canada, а здесь заняла третье место, для меня прокат произвольной программы и вообще выступление в Японии было лучше, чем в Канаде. Видно, что турнир, в котором она победила, дал хорошую внутреннюю уверенность.

Главная цель - попадание в финал - достигнута, главное, что Лиза дважды в короткой программе исполнила чисто самый сложный элемент в женском одиночном катании - тройной аксель. Сейчас важно поддержать хорошую форму, которую она набрала, и, наверное, Алексей Николаевич посмотрит, чем можно усложнить произвольную программу, как сделать так, чтобы она стала еще дороже.

Мы видим в этом сезоне, что пока никто не выступает в этом сезоне безукоризненно, чисто, и нет такого абсолютного лидера, который катается безошибочно и лучше всех. Скорее всего, в финал попадет большое количество россиянок и японок, и не исключено, что представительницы только двух стран будут в этом финале. Все будет зависеть от проката, но у Лизы есть шансы бороться за любое место, используя такой козырь, как тройной аксель, и сложнейшие прыжки она исполняет на плюс, поэтому все может быть.