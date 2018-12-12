Илья Авербух: "Туктамышева бесспорно заслужила место в сборной на чемпионат Европы"

Известный российский хореограф Илья Авербух отметил, что Елизавета Туктамышева заслужила место в сборной России на чемпионат Европы. Фигуристка получила воспаление легких, из-за чего пропустит чемпионат России, на котором будут разыграны 2 путевки ЧЕ и ЧМ. Еще одну вакансию может заполнить своим решением тренерский совет.

- Бесспорно, отсутствие Лизы на чемпионате России - это очень грустно, - приводит ТАСС слова Авербуха. - После турнира будет большой совет, поскольку эти соревнования являются определяющим для состава участников на предстоящие чемпионаты Европы и мира. На мой взгляд, Лиза бесспорно заслужила место в сборной своими результатами в первой половине сезона, с другой стороны, понятно, что борьба за путевки будет очень жесткая.