Илья Авербух: "Смена Медведевой гражданства – из области фантастики"

Серебряный призер Олимпиады-2002 и знаменитый продюсер Илья Авербух отметил, что переход Евгении Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру в финансовом отношении – очень дорогая история. Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный медалист Олимпиады-2018 решила уйти от Этери Тутберидзе. Существует вероятность, что она будет заниматься у канадца Брайана Орсера.

– Евгения не может сменить гражданство. Надо читать правила. Чтобы выступать за другую страну спортсмен должен пропустить как минимум два сезона, а также получить разрешение от федерации своей страны. Поэтому все это из области фантастики. Тем более, зная Женю. Ей важно не просто поехать на соревнования, а выигрывать. Считаю информацию о смене гражданства провокационным взбросом, – отметил Авербух.

- Есть информация, что Евгения Медведева будет заниматься у канадца Брайана Орсера. Что думаете об этом возможном сотрудничестве?

– Это очень дорога история. Думаю, что пока это только предположения.

– Смена Евгенией Медведевой тренера поможет ей удержаться в лидерах?

– Никто сейчас не сможет это предугадать, но это будет огромный вызов для Жени, потому что она привыкла работать совершенно по другой системе, которая пропагандируется в группе Этери Тутберидзе. Это совершенно другой подход к работе. Насколько Евгения сможет перестроиться и прибавить… Здесь нужно не только восстановить форму, в которой она была, а идти вперед. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)