Илья Авербух: "Российские фигуристки доказали, что являются лидерами в мире"

Серебряный призер Олимпийских игр-2002 Илья Авербух считает закономерным выход сразу четырех российских фигуристок в финал "Гран-при" в Марселе. Напомним, что места в финале получили Елена Радионова, Евгения Медведева, Анна Погорилая и Мария Сотскова.

– Российские фигуристки показали, что являются лидерами в мире, и конкурировать с ними могут разве что американки и японки. Однако этот успех можно назвать ожидаемым, – цитирует "Р-Спорт" Авербуха. – Разве что за исключением юной Сотсковой, которая первый год выступает по взрослым, а три другие девушки уже титулованные: Медведева – чемпионка Европы и мира, Радионова – бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира, она заняла четвертое место на чемпионате мира-2016, Погорилая – бронзовый призер в Бостоне. Попасть в тройку они должны были по всем законам.

На данный момент Женя и Аня – лидеры. Но я хочу отметить Лену Радионову, потому что она как раз тяжело входила в этот сезон и показала характер, очень удачно выступила в Китае. И в катании она очень прибавила. Она вполне конкурентоспособна с Медведевой и Погорилой. Правда, я хочу отметить, что если мы обратим внимание на те суммы баллов, которые набирали девочки, то Медведева находится на данный момент на более лидирующих позициях. А Погорилая и Радионова набирали всегда примерно одну и ту же сумму. В любом случае, думаю, что борьба между ними будет очень серьезной.