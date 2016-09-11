Илья Авербух: "Программа Медведевой связана с 11 сентября"

Тренер-хореограф Евгении Медведевой, постановщик ее обеих программ Илья Авербух заявил, что в произвольной программе действующая чемпионка мира в женском одиночном катании передаст актуальную историю, связанную с рядом трагических событий, произошедших в мире за последние десятилетия. В эти выходные во дворце спорта "Шайба" Олимпийского парка Сочи Медведева представила короткую и произвольную программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России. Музыка произвольной программы взята из американского фильма "Жутко громко и запредельно близко", посвященного событиям, произошедшим вокруг террористической атаки в США 11 сентября 2001 года.

– Музыка первой части произвольной программы взята из кинофильма, посвященного событиям 11 сентября в США, – приводит "Р-Спорт" слова Авербуха. – Но дело в том, что я не хотел акцентировать внимание на этих событиях, я не хотел посвящать программу именно этому событию. Я хотел, чтобы она отразила то состояние, которое невольно сопровождает нашу жизнь. Мы очень беззащитны перед тем, что, провожая дорогого человека просто на работу, как это происходит в начале, не знаем, что будет в дальнейшем.

В самом начале программы Женя провожает "своего" человека, он уходит, потом понимает, что забыл какую-то вещь, но она знает, что он придет вечером и все будет хорошо

В середине программы она попадает в некий новостной фон. Она не понимает, что происходит. Исполнение дорожки шагов сопровождается какофонией звуков, эта часть символизирует те события, которые, к сожалению, происходят в нашей жизни, которые были и 11 сентября, и совсем недавно в Ницце, и в небе над Египтом, когда был взорван наш, российский самолет. В заключительной части она верит, что благодаря своей любви все будет хорошо. В конце раздается телефонный звонок…

На том конце провода могли либо сказать, что "его" больше нет, либо с ним все в порядке. Я специально не ставил драматическую точку в виде либо "все пропало", либо наоборот. В концовке у нас стоит вопрос.