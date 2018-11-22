Илья Авербух: "Примирение Медведевой и Тутберидзе обязательно произойдет"

Хореограф Илья Авербух в интервью "Спорту день за днем" выразил мнение, что фигуристка Евгения Медведева и ее бывший тренер Этери Тутберидзе обязательно помирятся. По его словам, процесс уже пошел, и не вижу в нем ни правых, ни виноватых.

– Медведева и Тутберидзе могут встретиться на финале Гран-при. Может, действительно Жене стоит сделать первый шаг к примирению? Лучше даже на людях. Чтобы все увидели и перестали обсуждать.

– Я думаю, что их примирение обязательно произойдет. Но, конечно, чуть позже, когда страсти абсолютно улягутся. Уверен, что у каждой стороны есть своя правда. Я, как человек со стороны, понимаю: процесс уже пошел, и не вижу в нем ни правых, ни виноватых.

– Женю уже упрекают, что после перехода к Орсеру она потеряла женственность и пластичность. Вы согласны с такой оценкой?

​– Нет, я считаю, что у Жени сейчас появилось женское катание. И не из-за работы с Орсером, а просто ей уже 19 лет, она повзрослела, жесты стали более осознанными. Женя выглядит на льду более взрослой. Постановочный процесс я комментировать не буду. Мне это просто некорректно. Я три года работал с Женей, ставил ей программы.