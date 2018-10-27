Илья Авербух: "Поражение Медведевой – это еще не конец карьеры"

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на Гран-при Канады.

– На Гран-при Канады Евгения Медведева заняла седьмое место после короткой программы. Удивлены такому результату?

– Этот сезон очень сложный для Жени и это было понятно. Я не могу сказать, что для меня такое выступление явилось большой неожиданностью. Если проанализировать все, что я говорил, начиная с того момента, как Женя переехала, мысль была такая, что Медведевой будет очень тяжело в плане адаптации, потому что тренерский подход и работа кардинально другие. Она привыкла к другому, и выращена в другой системе координат. И вся эта система меняется очень кардинально. Мало кто ее выдерживает. Но я не отношусь к скептикам и не считаю, что это какой-то конец карьеры. Просто это сложные психологические и эмоциональные моменты, но это все пройдет, и она совершенно спокойно будет бороться, как та же Туктамышева, которую мы уже неоднократно, грубо говоря, списывали, а она как феникс воскрешается из пепла.

– Вам понравилась программа Медведевой?

– Мне не очень корректно ее комментировать, потому что я три года ставил программу для Жени. Но могу сказать, что хореографы всех программ всегда зависимы от исполнения. Если все исполнено чисто, то даже не очень хорошая программа играет гранями. Какая бы ни была хорошая программа, если там есть сбой, то она все равно теряет энергетику. Я бы похвалил Женю за то, что она не побоялась менять стиль. Не исключено, что это такая передышка, чтобы вернуться обратно к своему стилю, который был найден Тутберидзе и хореографом. Но все развивается, ей 18 лет, и все впереди. (Елена Григорьевская)