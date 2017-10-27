Илья Авербух: "Погорилая достойна многого, она настоящий боец"

Серебряный призер Олимпийских игр-2002 Илья Авербух отметил, что желает удачи Анне Погорилой на "Гран-при" в Канаде. Авербух также добавил, что фигуристка – настоящий боец.

– Я могу только пожелать Погорилой удачи, – цитирует "Р-Спорт" Авербуха. – Она настоящий боец, и я уверен, что все удачные старты ей надо брать с собой, а неудачные оставить в прошлом. Неудачи вообще бывают в жизни любого спортсмена. Я желаю Ане удачи, чтобы она реально каталась на то, чего она достойна. А достойна она очень многого.

Мария Сотскова? Маша тоже выступит в Канаде. Она выглядела на контрольных прокатах очень достойно. Не все у нее получалось, но как в принципе и у всех, даже у лидеров команды. Но она смотрелась очень уверенно, и ясно, что работа ей была проведена очень большая. Мне особенно понравилась ее произвольная программа.

Напомним, что "Гран-при" в Канаде стартует сегодня.