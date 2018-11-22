Илья Авербух: "Не вижу причин, по которым Медведева и Загитова должны не жать друг другу руки"

Хореограф Илья Авербух выразил мнение, что между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой нет никакого конфликта. Он также добавил, что борьба поклонников фигуристок иногда становится похожей на какое-то помешательство и переходит рамки дозволенного.

– Вас не удивляет, насколько непримиримую борьбу в интернете ведут друг с другом поклонники Медведевой и Загитовой? Порой кажется, что даже футбольные фанаты менее кровожадные.

– С одной стороны, это неплохо и привлекает внимание к фигурному катанию. Но иногда это становится похоже на какое-то помешательство и переходит рамки дозволенного. Я бы посоветовал всем поддерживать своих любимцев, но и уважительно относиться к их соперникам, - сказал Авербух в интервью "Спорту день за днем".

– Может, Жене и Алине публично пожать руки, обняться – и все сразу успокоятся?

– Уверен, что у Жени и Алины нет никакого конфликта. Они нормально общаются и уважают друг друга. Я не вижу причин, по которым они должны не жать друг другу руки.