Илья Авербух: "Не стал бы преувеличивать значение победы Коляды на этапе "Гран-при" в Китае"

Вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух отметил, что Михаил Коляда на этапе "Гран-при" в Пекине продемонстрировал, что ему по силам стать призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. В субботу Коляда выиграл турнир в Китае, впервые в карьере одержав победу на этапе "Гран-при".

– Конечно, это очень приятная неожиданность, – цитирует ТАСС Авербуха. – Поздравляю Михаила и его тренера с таким хорошим результатом, но не стал бы преувеличивать его значение, потому что во многом это случилось в связи с крайне неудачным катанием соперников. Да и произвольный прокат у Коляды был небезупречен.

К сожалению, программы не безукоризненны – с двумя "бабочками" за высокие места биться невозможно, такие ляпы недопустимы. А при хорошем можем рассчитывать на медаль на Олимпиаде. Коляда прибавляет, сейчас его потенциал виден, и если он все исполнит в своих программах, может быть в тройке на Олимпиаде. Но здесь нужно, чтобы к нему от старта к старту возвращалась уверенность – потенциально он очень силен.