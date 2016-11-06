Илья Авербух: "Между Погорилой и Медведевой развернется настоящая "битва" в этом сезоне"

Российский тренер Илья Авербух, который является хореографом действующей чемпионки мира Евгении Медведевой, отметил, что фигуристка Анна Погорилая по праву выиграла московский этап "Гран-при". По его словам, между спортсменками в этом сезоне развернется серьезное соперничество.

- Я поздравляю с победой Аню Погорилую, - приводит "Р-Спорт" слова Авербуха. - Уже на контрольных прокатах она показала, что в подготовительный сезон ею была проделана большая работа. И наряду с Евгенией Медведевой они достаточно серьезно выделялись своей готовностью на фоне всех остальных спортсменок. На данный момент так и подтверждается – Женя Медведева выигрывает соревнования в Канаде, а Аня Погорилая побеждает с большим отрывом на этапе в Москве.

Уверен, что между этими спортсменками во многом развернется "битва" в этом сезоне, - подчеркнул собеседник агентства. - И очень здорово, что обе – российские фигуристки.