14:23 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Илья Авербух: "Между Погорилой и Медведевой развернется настоящая "битва" в этом сезоне"

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Российский тренер Илья Авербух, который является хореографом действующей чемпионки мира Евгении Медведевой, отметил, что фигуристка Анна Погорилая по праву выиграла московский этап "Гран-при". По его словам, между спортсменками в этом сезоне развернется серьезное соперничество.

- Я поздравляю с победой Аню Погорилую, - приводит "Р-Спорт" слова Авербуха. - Уже на контрольных прокатах она показала, что в подготовительный сезон ею была проделана большая работа. И наряду с Евгенией Медведевой они достаточно серьезно выделялись своей готовностью на фоне всех остальных спортсменок. На данный момент так и подтверждается – Женя Медведева выигрывает соревнования в Канаде, а Аня Погорилая побеждает с большим отрывом на этапе в Москве.

Уверен, что между этими спортсменками во многом развернется "битва" в этом сезоне, - подчеркнул собеседник агентства. - И очень здорово, что обе – российские фигуристки.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161106/1111874950.html

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