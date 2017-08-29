Илья Авербух: "Между Медведевой и Загитовой будет главная битва на Олимпиаде-2018"

Призер Игр-2002, хореограф Илья Авербух выразил мнение, что россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова будут главными претендентками на золото Олимпиады-2018. Медведева является победительницей двух последних чемпионатов мира и Европы, а также "Гран-при". 15-летняя Загитова является вице-чемпионкой России-2017.

- Их противостояние не то что реально, думаю, что между ними и будет главная битва. На Олимпиаде? Я думаю, что в пользу Евгении будет опыт, качество исполнения, но по технической базе сейчас это два лидера, - цитирует ТАСС Авербуха. - У Загитовой есть козыри в виде чуть более сложных прыжков, в пользу Евгении говорит то, что она уже находится в статусе двукратной чемпионки мира, у нее уже есть зарекомендованный уровень и в этом сезоне она очень сильно прибавила в скольжении, в то время как у Алины нет никакого рейтинга. Но я не исключаю, что именно между ними будет главная дуэль в предстоящем сезоне.