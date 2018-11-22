Илья Авербух: "Медведевой все подвластно. Жене надо успокоиться"

Хореограф Илья Авербух в интервью "Спорту день за днем" поделился ожиданиями от этапа "Гран-при" во Франции. По его словам, конкуренция будет серьезная.

– Евгению Медведеву ждет борьба за попадание в финал "Гран-при". Способна она "на заказ" выиграть этап в Гренобле?

– Да, но конкуренция будет очень высокая. Во Франции выступит победительница японского этапа Рика Кихира. Она дважды прыгнула тройной аксель в 3,5 оборота. Это очень серьезно. Но, конечно, Женя может выиграть этап "Гран-при".

– В Гренобле еще будет выступать петербурженка Станислава Константинова, ставшая второй на "Гран-при" Хельсинки. Как вы считаете, способна она отодвинуть Медведеву на третье место, не проходное в финал "Гран-при"?

– Если Женя катается чисто, то у нее, безусловно, остаются соперники: Алина Загитова, японская фигуристка Рика Кихира. Константиновой она может проиграть только сама. Если будет кататься чисто и безукоризненно исполнит свои программы, то у Станиславы нет шансов.

– Медведева могла выиграть на Skate Canada, если бы не провал в короткой программе. Как сейчас избежать повторения?

– Кататься… Ей все подвластно. Что тут еще говорить? Жене надо успокоиться. Уровень катания у нее очень высокий. Она двукратная чемпионка мира. Серебряный призер Олимпиады. Пока Женя не показывает своего катания, абсолютный лидер сезона – это, конечно, Алина Загитова. Если она продолжит так же кататься, то ее соперницам не помогут даже тройные аксели.