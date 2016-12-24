21:32 24 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Илья Авербух: "Медведева выросла в звезду фигурного катания"

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Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух отметил, что фигуристка Евгения Медведева сделала большой скачок в этом сезоне и выросла в настоящую звезду. Сегодня она выиграла чемпионат России, выполнив в конце произвольной программы незапланированный каскад из тройного сальхова и двух тройных тулупов.

- От души поздравляю Женю, она сделала колоссальный скачок в этом сезоне - от чемпионки мира, которая всех покорила своей техникой в прошлом сезоне, до звезды фигурного катания, - приводит ТАСС слова Авербуха. - Свидетельство тому зал, который стоя ей аплодировал, а в России поднять зал куда сложнее, чем в любой другой стране мира, такое случается только при исключительном выступлении. Таковым оно у Жени и было. 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3903798

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