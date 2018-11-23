Илья Авербух: "Медведева не уверена в себе"

Серебряный призер Олимпийских игр-2002 по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал "СЭ" выступление Евгении Медведевой, которая заняла 3-е место по итогам короткой программы на этапе "Гран-при" во Франции. Россиянка отстает от лидера, японки Маи Михары, на 0,4 балла. Произвольная программа продйет в субботу.

– Сложилось впечатление, что Женя немного неуверена в себе, в том, что она делает – это для нее несвойственно, – говорит Авербух. – Это неожиданно. Медведева допустила ошибки, которые, может, не так заметны для зрителя, но хорошо видны судьям. Важно, чтобы Медведева справилась с волнением и смогла успешно выступить в произвольной программе. Еще ничего не потеряно, она третья лишь номинально, отставание от лидера – мизерное, по сути, в субботу все начнется с нуля. Правда, Жене лучше было бы воспользоваться ошибкой японки Кихиры, которая давала шанс оторваться по итогам короткой программы и получить хорошую фору перед завтрашним выступлением. Тем не менее, все по-прежнему в руках россиянки, но бороться за первое место стало сложнее. (Иван Торопцев)