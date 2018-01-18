Илья Авербух: "Медведева и Загитова находятся далеко от своих соперниц на чемпионате Европы"

Хореограф Илья Авербух отметил, что ошибка россиянки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате Европы связана с психологическим давлением. Также он подчеркнул, что спортсменка вместе с соотечественницей Алиной Загитовой будет бороться за победу в Олимпийских играх.

– Чемпионат Европы – конечно, очень важный турнир, но это проверочные соревнования, где фигуристы проверяют свою силу, – цитирует ТАСС Авербуха. – Женя Медведева вернулась после травмы, и очень важно, что она выходит на свой уровень, что она не побоялась выступить на чемпионате Европы. Женя – прекрасный и талантливейший спортсмен, и я очень надеюсь, что этот турнир окажется в ее копилке.

Конечно, ошибка на акселе, который она всегда успешно делает – это следствие психологического давления, с которым Женя борется особенно рьяно в этом сезоне. Впереди произвольная программа, ее нужно откатать чисто. Сейчас Медведева и Загитова находятся на достаточном отдалении от соперниц, но вопрос, кто из них выиграет Олимпиаду, сохранится до самих Игр, как бы ни закончился чемпионат Европы

Во-первых, Женя уже является двукратной чемпионкой мира, к ней прикованы все взгляды, все ждут от нее победы на Играх. Во-вторых, она столкнулась с травмой. В-третьих, на Жене не могла не сказаться ситуация с поездкой на заседание исполкома Международного олимпийского комитета.

Наверное, вся эта ситуация с допингом и допуском российских спортсменов была для нее даже ближе, чем всем остальным. Все это в совокупности не могло не сказаться на такой молодой девушке.

Напомним, Загитова и Медведева занимают соответственно первое и второе место после короткой программы на чемпионате Европы.