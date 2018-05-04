Илья Авербух: "Медведева была абсолютно предана Тутберидзе"

Бывший фигурист, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух прокомментировал новость о расставании Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе. Он считает, что в этом решении могли сыграть роль эмоции.

– Это был замечательный и выдающийся тандем, – приводит "Р-Спорт" слова Авербуха. – Уверен, Этери Георгиевна (Тутберидзе) заслуживает только добрых слов за Медведеву, которую она сделала той, которую мы видим и знаем. Женя была абсолютно предана тренеру.

Минувшие четыре года они прошли плечом к плечу, сделали многое. А сейчас могут преобладать эмоции. Не вправе осуждать Евгению, если она решила попробовать себя дальше. Спорт в этом плане жесток в отношении тренеров и спортсменов.

Как стало известно "СЭ", официально об этом должно быть объявлено в понедельник, 7 мая. Ожидается, что соответствующее заявление сделает Федерация фигурного катания на коньках России.