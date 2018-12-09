Илья Авербух: "Кихире проще, чем Загитовой, потому что она ворвалась в первый сезон"

Серебряный призер олимпийских игр – 2002 по фигурному катанию Илья Авербух считает, что Алина Загитова не показала максимум в короткой программе и допустила ошибку в произвольной, что не позволило ей бороться в финале Гран-при.

- Как оцениваете выступление наших девушек в финале Гран-при?

- У Загитовой не было большого отставания от Кихиры, просто она не выполнила каскад, поэтому и стала второй. Я считаю ее выступление достойным. Алина может бороться за золото, но это спорт. Сегодня так, завтра будет по-другому. Главный старт – чемпионат мира, и этот Гран-при не говорит о том, что лидерство российскими фигуристками отдано. Другое дело, что мы все так увлеклись рассуждениями о Загитовой и Медведевой, и не даем правильных оценок того, что происходит в мире фигурного катания. На данный момент Загитова не показала максимум в короткой программе, и в произвольной была допущена ошибка. Это не дало ей возможность бороться в финале Гран-при, но это объективно, потому что был сложный постолимпийский сезон, Алина подросла, изменилась. Сложно держать такую высокую форму на протяжении всего сезона.

Что касается выступления Туктамышевой и Самодуровой, они показали максимальный результат, который могли.

- Что скажете о выступлении Кихиры, которая даже с ошибкой стала первой?

- Она допустила грубую ошибку на самом сложном прыжке в женском фигурном катании - в три с половиной оборота, а потом она его исполнила. Поэтому ошибка ошибке рознь. Кстати, этот прыжок исполнила Туктамышева, благодаря чему она во многом победила своих конкуренток.

- От Загитовой ожидали большего?

- Алина – большая молодец. Она показывает свои бойцовские качества. Ей не так просто выступать в этом сезоне. Но Алина очень ровно проводит этот сезон, показывая на всех стартах очень достойное выступление. Кихире чуть проще, потому что она ворвалась в первый сезон. (Елена Григорьевская)

Загитова проиграла Кихире. Но это не страшно