Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух высказал мнение, что российский фигурист Никита Кацалапов пока не показывает в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной тот уровень катания, который был у него в паре с Еленой Ильиных.

– Пары Боброва/Соловьев и Степанова/Букин показывали уровень очень хороший на этапах "Гран-при", несмотря на то, что Степанова/Букин не попали в финал "Гран-при", – приводит "Р-Спорт" слова Авербуха. – Они в этом году мне очень нравятся. На третьем месте идут Синицина/Кацалапов. Жаль, что по-хорошему у них пока не получается так, как у Никиты и Лены (Ильиных). Они переиграли сами себя в том, что расстались. Никто из них не выиграл. Есть только проигравшие (от распада пары Ильиных/Кацалапов). Соответственно, это сказывается и на конкуренции внутри страны.

На чемпионате России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев получили от судей за короткий танец 81,40 балла и являются промежуточными лидерами. Второй результат у Александры Степановой и Ивана Букина – 76,47 балла. Замыкают тройку Виктория Синицина и Никита Кацалапов (73,78), на четвертом месте расположились Елена Ильиных и Руслан Жиганшин (73,22).